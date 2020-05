Europe : PIB confirmé à -3,8% au premier trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les dernières données de conjoncture en Europe sont peu reluisantes, comme prévu. Ainsi, la décroissance de la zone euro pour le premier trimestre 2020 a été confirmée à -3,8%, en ligne avec le consensus de place.

Au cours du premier trimestre 2020, le PIB corrigé des variations saisonnières a diminué de 3,8% dans la zone euro (ZE19) et de 3,3% dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide publiée par Eurostat, office statistique de l'Union européenne.

Il s'agit des reculs les plus importants depuis le début des séries temporelles en 1995. En mars 2020, le dernier mois de la période de référence, les mesures de confinement liées au Covid-19 ont commencé à être largement mises en place par les Etats membres. Au cours du quatrième trimestre 2019, le PIB avait augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0.2% dans l'UE.

En comparaison avec le même trimestre de l'année précédente, le PIB corrigé des variations saisonnières a enregistré une baisse de 3,2% dans la zone euro et de 2,6% dans l'UE au premier trimestre 2020, après respectivement +1,0% et +1,3% au trimestre précédent. Il s'agit des baisses les plus importantes depuis le troisième trimestre 2009 (-4,5% pour la zone euro et -4,4% pour l'UE).

Le nombre de personnes ayant un emploi a diminué de 0,2% tant dans la zone euro que dans l'UE au premier trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent. Il s'agit du premier recul depuis le deuxième trimestre 2013 pour la zone euro et depuis le premier trimestre 2013 pour l'UE. Au cours du quatrième trimestre 2019, l'emploi avait augmenté de 0,3% dans les deux zones. Par rapport au même trimestre de l'année précédente, l'emploi a augmenté de 0,3% tant dans la zone euro que dans l'UE au premier trimestre 2020, après respectivement +1,1% et +1,0% au quatrième trimestre 2019. Il s'agit des taux de croissance les plus faibles depuis le premier trimestre 2014 pour la zone euro et depuis le quatrième trimestre 2013 pour l'UE.

En mars 2020, les mesures du confinement liées au Covid-19 largement mises en place par les Etats membres ont eu un impact significatif sur le commerce international de biens. Selon les premières estimations, les exportations de biens de la zone euro (ZE19) vers le reste du monde se sont établies à 193,3 milliards d'euros en mars 2020, en baisse de 6,2% par rapport à mars 2019. Les importations depuis le reste du monde ont quant à elles été de 165 MdsE, en baisse de 10,1%. En conséquence, la zone euro a enregistré en mars 2020 un excédent de 28,2 MdsE de son commerce international de biens avec le reste du monde, contre +22,7 MdsE en mars 2019. Le commerce intra-zone euro s'est établi à 153,3 MdsE en mars 2020, en baisse de 12,1%.