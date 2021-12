Etats-Unis : vive croissance des commandes de biens durables

D'après le gouvernement américain ce jeudi...

(Boursier.com) — D 'après le gouvernement américain ce jeudi, les commandes de biens durables du mois de novembre 2021 sont ressorties en vive progression de 2,5% en comparaison du mois antérieur, contre 1,8% de consensus FactSet et -0,4% un mois avant (lecture révisée). Hors transport, ces commandes se sont appréciées de 0,8% contre 0,6% de consensus et 0,5% un mois plus tôt.