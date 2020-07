Etats-Unis : vif rebond des promesses de ventes

Etats-Unis : vif rebond des promesses de ventes









La National Association of Realtors américaine a fait état ce mercredi d'une forte progression de 16,6% des promesses de ventes...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La National Association of Realtors américaine a fait état ce mercredi d'une forte progression de 16,6% des promesses de ventes de logements aux Etats-Unis pour le mois de juin 2020, en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de marché de +5,2% et après une croissance de 44% un mois plus tôt. L'indice du mois de juin ressort ainsi à 116,1, poursuivant sa forte reprise, après des chutes de 21% et 22%, respectivement, en mars et avril.