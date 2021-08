Etats-Unis : vif déclin des mises en chantier

Les mises en chantier de logements aux Etats-Unis pour le mois de juillet ont reculé de 7%, ressortant sur un rythme de 1,53 million d'unités, contre...

(Boursier.com) — Les mises en chantier de logements aux Etats-Unis pour le mois de juillet ont reculé de 7%, ressortant sur un rythme de 1,534 million d'unités, contre 1,61 million de consensus et 1,65 million un mois plus tôt. Les permis de construire se sont établis sur un rythme de 1,635 million, contre 1,62 million de consensus de marché et 1,594 million en juin.