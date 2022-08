Etats-Unis : vif déclin de la productivité

Selon le rapport du jour...

(Boursier.com) — Selon le rapport du jour, la productivité non-agricole américaine préliminaire pour le deuxième trimestre 2022 a corrigé sur un rythme annualisé de 4,6%, contre -4,5% de de consensus et -7,4% un trimestre auparavant. Les coûts unitaires du travail, quant à eux, se sont appréciés sur un rythme de 10,8%, contre 9,3% de consensus et 12,7% un trimestre plus tôt.