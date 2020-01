Etats-Unis : vers un statu quo de la Fed mercredi

Etats-Unis : vers un statu quo de la Fed mercredi









Le taux des fed funds devrait rester entre 1,50 et 1,75%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La semaine boursière sera marquée aux États-Unis par la réunion de la Fed, qui se tient demain et mercredi et devrait se solder par un statu quo sur le taux des fonds fédéraux. Le communiqué monétaire de la Fed sera révélé mercredi soir à 20 heures, suivi de la conférence de presse de Jerome Powell, président de la digne institution, à 20h30. Selon l'outil FedWatch du CME Group, le taux des fed funds devrait rester inchangé entre 1,50 et 1,75% le 29 janvier (probabilité actuelle de 87,3%). La probabilité d'un relèvement de taux d'un quart de point, entre 1,75 et 2%, est assez minime à 12,7% selon FedWatch.

La réunion suivante se tiendra les 17 et 18 mars et devrait également déboucher sur un statu quo, la probabilité d'un taux logé entre 1,50 et 1,75% le 18 mars étant de 80,7% selon l'outil FedWatch - contre 11,6% de 'proba' d'une hausse d'un quart de point et 7,7% de chances pour un éventuel assouplissement d'un quart de point.