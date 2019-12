Etats-Unis : vers un statu quo de la Fed ce soir

Le rendez-vous économique majeur de la semaine aux États-Unis est pour ce soir

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le rendez-vous économique majeur de la semaine aux États-Unis est pour ce soir, avec le verdict monétaire de la Fed, qui tient sa réunion FOMC depuis hier. Le communiqué monétaire de la Banque centrale américaine est attendu à 20 heures ce mercredi soir, en même temps que la publication des perspectives économiques et juste avant la conférence de presse de Jerome Powell qui aura lieu à 20h30. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un statu quo monétaire (taux inchangés entre 1,50 et 1,75%) le 11 décembre serait de plus de 97% (contre 2,2% de chances d'un relèvement d'un quart de point), ce qui laisse donc peu de suspense.

En ce qui concerne la réunion suivante, celle des 28 et 29 janvier, ce même outil FedWatch fait ressortir une probabilité de plus de 89% d'une fourchette de taux inchangée, entre 1,50 et 1,75% (contre 8,7% de chances pour la fourchette 1,25-1,50% et 2% pour la fourchette 1,75-2%).

Rappelons que le président américain Donald Trump n'a eu de cesse ces derniers mois de critiquer la politique monétaire trop dure (à son goût) de la Fed de Jerome Powell. Trump réclame donc des taux "à zéro ou moins", ainsi qu'un retour des assouplissements quantitatifs ! Le leader de la Maison blanche estime que la politique de la Banque centrale américaine a freiné significativement la croissance des États-Unis.

Dans l'actualité économique américaine ce jour, il faudra également suivre à 14h30 l'indice des prix à la consommation du mois de novembre 2019 (consensus +0,2% en comparaison du mois antérieur, +0,2% également hors alimentation et énergie). L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois de décembre sera pour sa part révélé à 16 heures. Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 6 décembre, sera connu à 16h30. Enfin, le déficit budgétaire de novembre sera annoncé à 20 heures (consensus -196 Mds$).