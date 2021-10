Etats-Unis : vers un accord sur le package social ?

La présidente de la Chambre américaine des Représentants, Nancy Pelosi, aurait demandé une décision aujourd'hui ou demain sur le plan de dépenses de...

(Boursier.com) — La présidente de la Chambre américaine des Représentants, Nancy Pelosi, aurait demandé une décision aujourd'hui ou demain sur le plan de dépenses de Joe Biden, mais les démocrates négocient toujours les priorités d'un cadre de dépenses sociales. Certains membres préconisent toujours l'extension de l'assurance-maladie et les congés familiaux payés, bien que les deux pourraient finalement être abandonnés alors que les démocrates se dirigent vers ce qui leur est possible de faire passer face à l'opposition déterminée des modérés du parti. Le débat s'oriente aussi désormais vers la partie 'recettes', comprenant une proposition de taxe des milliardaires qui pourrait rapporter environ 200 à 250 milliards de dollars sur dix ans. Cependant, cela serait difficile à mettre en oeuvre et peut-être inconstitutionnel. Compte tenu de ces éléments, certains démocrates en sont revenus à l'idée d'une surtaxe de 3% visant ceux qui gagnent plus de 5 millions de dollars. Bien que le calendrier des démocrates pour le texte-cadre cette semaine soit tenable, il demeure optimiste compte tenu du contexte.