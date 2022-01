Etats-Unis : ventes de détail, production et confiance

(Boursier.com) — Il reste quelques statistiques importantes à suivre à Wall Street, au terme de cette semaine marquée surtout par les audiences de confirmation de Jerome Powell et Lael Brainard. Le président et la future vice-présidente de la Fed ont été plutôt nuancés, mais indiquent tout de même que la priorité de la banque centrale américaine est pour l'heure la lutte contre l'inflation, qui atteint un sommet de près de 40 ans aux États-Unis. Le 'tapering' accéléré de la Fed est donc confirmé. Il sera suivi de trois ou quatre hausses des taux cette année, la première étant attendue en mars, sauf accident financier ou élément adverse majeur. La réduction de la taille du bilan de la Fed, doublée durant la pandémie, est aussi au programme dans une phase ultérieure.

Sur le front économique aux États-Unis ce vendredi, l'actualité sera dominée par les ventes de détail de décembre - attendues stables selon FactSet en comparaison du mois antérieur et en hausse de 0,2% hors automobile (+0,1% hors automobile et essence). Ces chiffres de la consommation seront dévoilés à 14h30.

Les prix à l'import et à l'export du mois de décembre seront connus à la même heure (consensus FactSet +0,1% sur les prix à l'import en comparaison du mois antérieur, +0,3% sur les prix à l'export).

La production industrielle de décembre sera révélée à 15h15 par la Fed (consensus +0,3% par rapport au mois précédent, +0,5% pour la production manufacturière et 77% de taux d'utilisation des capacités).

Les stocks et ventes des entreprises pour le mois de novembre seront annoncés à 16 heures (consensus +1,3% sur les stocks par rapport au mois antérieur).

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois de janvier 2022 sera enfin publié à 16 heures (consensus 70).

Patrick Harker et John Williams de la Fed interviendront dans la journée. Harker dirige l'antenne de Philadelphie et Williams celle de New York.