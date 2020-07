Etats-Unis : ventes de détail en vive hausse

Etats-Unis : ventes de détail en vive hausse









Les ventes de détail aux États-Unis pour le mois de juin 2020 sont ressorties supérieures aux attentes, en progression de 7,5% en comparaison du mois...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les ventes de détail aux États-Unis pour le mois de juin 2020 sont ressorties supérieures aux attentes, en progression de 7,5% en comparaison du mois antérieur contre un consensus de place de +5,2%, et après une progression de 18,2% en mai. Hors automobile, ces ventes ont grimpé de 7,3%, contre +5% de consensus et +12,1% un mois avant. Hors automobile et essence, elles se sont appréciées de 6,7%, contre +5% de consensus et +12,1% un mois plus tôt.

L'indice manufacturier régional de la Fed de Philadelphie pour le mois de juillet 2020, qui vient lui aussi d'être révélé, s'est établi à 24,1, contre 20 de consensus. Il traduit une nette expansion de l'activité sur la période.