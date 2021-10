Etats-Unis : ventes de détail, Empire State et confiance

Les ventes de détail aux Etats-Unis pour le mois de septembre constituent le principal rendez-vous économique de la journée...

(Boursier.com) — Les ventes de détail aux États-Unis pour le mois de septembre constituent le principal rendez-vous économique de la journée (consensus FactSet -0,1% en comparaison du mois antérieur, +0,6% hors automobile, +0,4% hors automobile et essence). L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour octobre sera annoncé à la même heure (consensus 27, contre 34,3 un mois avant). Les prix à l'import et à l'export pour septembre seront également connus à 14h30 (consensus +0,6% pour l'import et l'export).

Les stocks des entreprises du mois d'août seront révélés à 16 heures (consensus +0,6%), comme l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour octobre (consensus FactSet 74).

James Bullard et John Williams, présidents des Fed de St.Louis et New York, s'exprimeront dans la journée.