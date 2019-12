Etats-Unis : ventes de détail décevantes

Etats-Unis : ventes de détail décevantes









Les ventes de détail aux États-Unis pour le mois de novembre 2019 sont ressorties en augmentation de 0,2% en comparaison du mois antérieur, contre...

(Boursier.com) — Les ventes de détail aux États-Unis pour le mois de novembre 2019 sont ressorties en augmentation de 0,2% en comparaison du mois antérieur, contre +0,5% de consensus et +0,4% pour la lecture révisée du mois antérieur. Les ventes de détail hors automobile ont progressé de 0,1% par rapport au mois d'octobre, contre +0,4% de consensus et +0,3% pour la lecture ajustée du mois d'octobre. Enfin, hors automobile et essence, la consommation américaine est au point mort, les ventes de détail ressortant stables alors que le consensus était de +0,4% par rapport au mois précédent.

Les prix à l'import et à l'export aux USA pour le mois de novembre 2019 ont également été publiés ce jour. Les prix à l'import se sont appréciés de 0,2% par rapport au mois antérieur, en ligne avec les attentes de marché. Les prix à l'export ont grimpé de 0,2%, contre +0,1% de consensus. En glissement annuel, par rapport au mois de novembre 2018, les prix à l'import et à l'export ont solidairement décliné de 1,3%.