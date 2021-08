Etats-Unis : vaccin obligatoire, après l'approbation du 'Pfizer' ?

Joe Biden presse les entreprises et les leaders publics d'instituer des vaccinations obligatoires, après la pleine approbation du vaccin Pfizer /...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Joe Biden presse les entreprises et les leaders publics d'instituer des vaccinations obligatoires après la pleine approbation du vaccin Pfizer / BioNTech, rapporte Politico. Bill de Blasio, maire de New York, n'a pas traîné et vient d'annoncer que les enseignants et le personnel des écoles publiques et du département d'éducation devront avoir reçu une première dose d'ici au 27 septembre. Il ne leur sera pas donné la possibilité de se faire tester pour éviter l'injection tant redoutée par certains... Les autorité militaires américaines entendent également, selon Bloomberg, imposer la vaccination anti-covid au personnel en service. Le Pentagone a confirmé cette information, la décision s'appliquant à près de 1,3 million de membres en service.

Rappelons que la Food & Drug Administration (FDA), autorité américaine de santé, a comme attendu accordé hier une autorisation formelle au vaccin contre le Covid-19 de l'Américain Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech. La FDA a fait particulièrement vite, alors que le vaccin ne disposait que d'une autorisation d'utilisation d'urgence. Il s'agit notamment de convaincre les hésitants, alors que la majeure partie de la population américaine est déjà vaccinée.

Today, FDA approved the first COVID-19 vaccine for the prevention of §COVID19 disease in individuals 16 years of age and older. https://t.co/iOqsxXV1fj

— U.S. FDA (@US_FDA), via Twitter

Selon le New York Times, qui avait rapporté précédemment la très probable approbation complète du vaccin Pfizer, l'accord formel de la FDA concernant le vaccin anti-covid de Moderna ne devrait pas en revanche intervenir avant plusieurs semaines.

L'approbation formelle du vaccin de Pfizer / BioNTech était auparavant attendue vers le 6 septembre, jour du 'Labor Day'. La FDA a donc accéléré le mouvement, ouvrant aussi la voie aux organisations pour éventuellement imposer des obligations.

L'accord FDA constitue, selon l'autorité américaine de santé, "une étape clé en matière de santé publique". Il s'agit du premier vaccin anti-covid officiellement validé par l'agence américaine, qui n'avait accordé que des autorisations d'urgence. Le vaccin commercialisé sous le nom de Comirnaty, est destiné à la prévention du Covid-19 chez les personnes de plus de 16 ans. Le vaccin continue d'être autorisé par ailleurs dans le cadre d'une autorisation d'utilisation d'urgence, pour les adolescents de 12 à 15 ans, et pour l'administration d'une troisième dose dans certains cas immunodéprimés.

"Le public peut être assuré que ce vaccin répond aux normes élevées de sécurité, d'efficacité et de qualité de fabrication que la FDA exige de tout produit approuvé", ajoute l'agence.