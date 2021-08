Etats-Unis : une vie après la Fed ?

Etats-Unis : une vie après la Fed ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que les places boursières mondiales souffrent, 'pricant' enfin en partie le futur allègement du soutien monétaire de la Fed attendu en fin d'année ou au début de l'année prochaine, quelques statistiques sont à suivre ce jeudi outre-Atlantique. Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 14 août seront communiquées à 14h30 (consensus 360.000). L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour le mois d'août sera annoncé à la même heure (consensus 25). L'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de juillet sera connu à 16 heures (consensus de +0,8% en comparaison du mois antérieur).

Hier soir, la bourse américaine a donc terminé en forte baisse (-1,08% sur le DJIA et -0,89% sur le Nasdaq), plombée surtout par la crainte d'un resserrement monétaire de la Fed par le biais du 'tapering' - réduction des achats d'actifs obligataires actuellement logés à 120 milliards de dollars mensuels. Les Minutes de la Fed dévoilées hier soir n'ont pourtant pas révélé de grande surprise. Elles confirment les récentes interventions des différents responsables de la banque centrale américaine. La majeure partie des membres du FOMC ont estimé que l'économie américaine allait poursuivre sa reprise et que les objectifs de la Fed pourraient par conséquent être atteints dès cette année. Le compte rendu de la réunion des 27-28 juillet montre donc que la banque centrale US pourrait entamer dès la fin de l'année son tapering, sous réserve de développements favorables à court terme sur le marché de l'emploi... Les investisseurs attendent désormais fébrilement le symposium de Jackson Hole, dans le Wyoming, qui se tient du 26 au 28 août, et fournira peut-être quelques indications supplémentaires sur le timing du 'tapering'. La prochaine réunion monétaire de la Fed est quant à elle programmée les 21 et 22 septembre.

Ailleurs dans le monde ce jeudi, l'actualité économique est relativement réduite. L'excédent commercial suisse a dépassé les attentes à CHF 5,25 milliards en juillet. La balance européenne des comptes courants est ressortie positive de 21,8 milliards d'euros, contre 12 milliards de consensus.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Cisco, Nvidia, Robinhood, Victoria's Secret et Bath & Body Works publiaient hier soir après bourse. Applied Materials, BJ's Wholesale, Kohl's, Madison Square Garden, Estee Lauder, Tapestry, Ross Stores et Macy's, annoncent ce jeudi.