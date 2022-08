Etats-Unis : une récession immobilière, selon la NAHB !

L'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour le mois d'août 2022 est ressorti à 49 seulement, contre un...

(Boursier.com) — L 'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders (NAHB) pour le mois d'août 2022 est ressorti à 49 seulement, contre un consensus FactSet de 54 et un niveau de 55 un mois auparavant. C'est la première fois depuis mai 2020 que cet indice de confiance des constructeurs tombe sous le niveau d'équilibre des 50. Il y a un an, l'indice était de 75. En janvier de cette année, il était même de 83. Les trois jauges qui sous-tendent l'indice global de confiance des constructeurs ont chuté.

La mesure des conditions actuelles de vente a baissé de 7 points, tandis que la composante qui suit le trafic des acheteurs potentiels a baissé de 5 points. La mesure des prévisions de ventes pour les six prochains mois a baissé de 2 points. En août, les constructeurs de maisons ont signalé une baisse du trafic des acheteurs potentiels à 32 points, soit le niveau le plus bas depuis avril 2014 en dehors de la pandémie. Toutes les régions ont affiché une baisse de la confiance des constructeurs. Les baisses ont été menées par l'Ouest, qui a connu une baisse de 11 points, suivi du Nord-Est, avec une baisse de 9 points, du Sud, avec une baisse de 7 points, et du Midwest, avec une baisse de 3 points.

Les taux hypothécaires et les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés aujourd'hui qu'il y a un an, ce qui ralentit la demande et pousse les constructeurs à offrir davantage d'incitations. Un constructeur de maisons sur cinq a déclaré à la NAHB qu'il réduisait ses prix au cours du dernier mois pour augmenter les ventes ou limiter les annulations. La réduction de prix médiane signalée était de 5%.

"Le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale et les coûts de construction constamment élevés ont provoqué une récession immobilière", a déclaré l'économiste en chef de la NAHB, Robert Dietz, dans un communiqué. Dietz s'attend à ce que le volume total de mises en chantier de maisons individuelles diminue en 2022, "la première baisse de ce type depuis 2011".