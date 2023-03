Etats-Unis : une hausse du plafond des dépôts assurés pour sauver les banques ?

Les États-Unis examineraient les moyens de garantir tous les dépôts bancaires si la crise s'aggravait, selon Bloomberg...

(Boursier.com) — Les États-Unis examineraient les moyens de garantir tous les dépôts bancaires si la crise s'aggravait, selon Bloomberg. L'agence cite des personnes familières de la question, qui ont déclaré que le personnel du Trésor US étudiait donc de quelle manière les régulateurs pourraient utiliser l'autorité d'urgence pour garantir temporairement des dépôts de plus de 250.000$ sur la plupart des comptes sans l'approbation formelle du Congrès. Les responsables ne considèrent pas une telle action comme nécessaire, mais élaborent une stratégie au cas où la situation empirerait. Elon Musk, réagissant sur Twitter à ce sujet, est aussi d'avis qu'une telle mesure est indispensable pour éviter de nouveaux 'bank runs'. Précédemment, l'investisseur activiste Bill Ackman, qui affirmait ne pas avoir d'intérêt financier dans cette affaire, soulignait l'urgente nécessité de garantir tous les dépôts pour éviter une contagion, après les chutes successives de Silvergate, Silicon Valley Bank et Signature Bank aux Etats-Unis et le sauvetage de Credit Suisse.

Pendant ce temps, selon le New York Times, les discussions pour acheter First Republic Bank, considérée actuellement comme l'une des banques moyennes américaines les plus fragilisées suite à des retraits massifs, n'en seraient au mieux qu'à un stade précoce. Des sources informées de la question ont précisé au NYT que même si elles avaient accordé à First Republic des dépôts de 30 milliards de dollars la semaine dernière, les plus grandes banques américaines ne sauveraient probablement pas l'institution après que des discussions sur la vente d'une participation dans First Republic eurent évolué en tentatives pour la sauver. Des personnes familières avec les discussions ont déclaré au NYT que le management de First Republic estimait que la banque serait capable de résister à de nouveaux tumultes, avec au pire des semaines plutôt que des jours pour lever des capitaux ou se vendre. Des personnes ayant connaissance du sujet ont indiqué au New York Times qu'au cours des dernières semaines, First Republic avait perdu... 70 milliards de dollars de dépôts, soit près de la moitié de sa base totale de déposants à la fin de l'année dernière. L'affaire semble tout particulièrement préoccuper Jamie Dimon, patron de JP Morgan Chase, qui avait organisé les dépôts groupés de 11 grandes banques et travaillerait désormais à arranger un éventuel renflouement...