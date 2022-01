Etats-Unis : une hausse de taux de la Fed attendue dès mars 2022

La probabilité de voir la Réserve fédérale américaine augmenter ses taux directeurs dès le mois de mars prochain d'un quart de point à 0,25-0,50%, est désormais majoritaire, à 57,2%, selon les données du CME Group.

(Boursier.com) — Sur les marchés obligataires, l'année 2022 a commencé lundi par une tension sur les marchés des taux d'intérêts, les investisseurs anticipant un resserrement monétaire de la part de la banque centrale américaine, qui pourrait intervenir dès sa réunion des 15 et 16 mars prochain. Les études montrant que le variant Omicron provoque moins de formes graves du Covid que les précédents variants a renforcé l'idée que la pandémie ne pèsera pas durablement sur la reprise économique mondiale en 2022.

Le rendement du T-Bond à 10 ans bondissait lundi soir de 12 points de base pour remonter à 1,62%, au plus haut depuis près de 6 semaines. Le rendement du "30 ans" américain a lui aussi bondi de 12 pdb remontant au-dessus de 2% (2,01%) pour la 1e fois depuis le 23 novembre. Quant au taux de l'emprunt US à 2 ans, le plus réactif à l'évolution des taux courts de la Fed, il évoluait lundi soir à 0,77% (+4 pb), au plus haut depuis deux ans, début 2020, avant la crise du Covid.

Les marchés tablent sur une hausse d'un quart de point du taux des "fed funds" dès mars

Selon les données compilées par CME Group reflétant les contrats à terme, la probabilité de voir la Réserve fédérale américaine augmenter ses taux directeurs dès le mois de mars prochain d'un quart de point à 0,25-0,50%, est désormais majoritaire, à 57,2%, contre seulement 26% le 3 décembre dernier. La probabilité d'un maintien à 0-0,25% en mars est tombée à 39,5%, et il y a une probabilité très faible (3,2%) d'une hausse d'un demi-point à 0,5%-0,75%.

La Fed publiera mercredi les Minutes de sa dernière réunion des 14 et 15 décembre dernier. Elle avait à cette occasion adopté un ton nettement plus "faucon", en réaction à la hausse de l'inflation qui a accompagné la reprise économique post-covid.

La Fed avait décidé d'accélérer l'arrêt de son programme d'achat d'actifs, désormais prévu dès la fin mars au lieu de la mi-2022. Dans ses nouvelles projections, la Fed avait aussi indiqué qu'elle envisageait de relever ses taux au moins trois fois cette année pour accompagner la reprise et juguler l'envolée de l'inflation, qui a atteint 6,8% sur un an en novembre aux Etats-Unis, au plus haut depuis 1982 !