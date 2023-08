Etats-Unis : une consommation plus dynamique que prévu

Les chiffres américains de la consommation du mois de juillet ont agréablement surpris...

(Boursier.com) — Les chiffres américains de la consommation du mois de juillet ont agréablement surpris ce mardi, avec une progression des ventes de détail de 0,7% en comparaison du mois antérieur, à comparer à un consensus FactSet de +0,4%. Hors automobile, la consommation américaine a même progressé de 1%, contre 0,4% de consensus. Hors automobile et essence, l'expansion est aussi de 1% contre 0,4% de consensus. Un mois plus tôt, les ventes de détail US avaient augmenté de 0,3% (données révisées), ou de 0,4% hors automobile et essence.

L'indice Empire State d'activité manufacturière de la Fed de New York, qui vient aussi d'être dévoilé, ressort lui très déprimé à -19 en août, contre -0,6 de consensus de place. Cet indice était positif à +1,1 au mois de juillet.

Les prix à l'import du mois de juillet, eux aussi annoncés à l'instant, se sont appréciés de 0,4% par rapport au mois précédent contre +0,2% de consensus. Les prix à l'export ont progressé de 0,7% en comparaison du mois antérieur contre 0,5% de consensus.