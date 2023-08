Etats-Unis : une bonne nouvelle de plus pour le marché de l'emploi

Les employeurs américains ont annoncé moins de licenciements en juillet, en comparaison de l'année précédente, soit la première baisse d'une année sur...

(Boursier.com) — Les employeurs américains ont annoncé moins de licenciements en juillet, en comparaison de l'année précédente, soit la première baisse d'une année sur l'autre en plus d'un an. Cela confirme la résistance du marché américain du travail. Les employeurs basés aux États-Unis ont annoncé 23.697 suppressions d'emplois en juillet, 42% de moins qu'en juin 2023 (40.709) et 8% de moins qu'en juillet 2022, selon un rapport publié ce jeudi par le cabinet Challenger, Gray & Christmas. Il s'agit donc de la première baisse d'une année sur l'autre depuis mai 2022, et juillet a également enregistré le moins de licenciements annoncés depuis août de l'année dernière.