Etats-Unis : un surplus budgétaire record de 308 Mds$ en avril !

A la faveur de la reprise économique, les recettes fiscales des Etats-Unis ont bondi le mois dernier, en même temps que s'éteignaient les dépenses liées au coronavirus.

(Boursier.com) — Le budget des Etats-Unis est repassé en terrain excédentaire en avril, grâce à des recettes fiscales plus élevées qu'attendues. Le déficit budgétaire annuel pourrait ainsi retomber cette année sous le seuil symbolique des 1.000 milliards de dollars, qu'il avait dépassé depuis deux ans en raison des mesures de soutien prises pour faire face à la crise du coronavirus.

En avril, le budget est ainsi ressorti en excédent de 308 milliards de dollars, un surplus mensuel record, grâce à la hausse des recettes fiscales et à la baisse des dépenses liée à la fin des aides liées au Covid-19, a annoncé mercredi le département du Trésor.

Les recettes fiscales ont presque doublé pour atteindre 864 Mds$ (un record) contre 439 Mds$ en avril 2021. Une partie de cette progression est due au fait qu'en 2021, pour cause de pandémie, la date-butoir pour solder ses impôts avait exceptionnellement été repoussée de la fin avril à la fin mai. Les dépenses gouvernementales ont baissé de 16% pour revenir à 555 Mds$ en avril, contre 665 Mds$ un an plus tôt.

Pour les 7 premiers mois de l'exercice fiscal des Etats-Unis, qui s'achèvera fin septembre, le déficit a été ramené à 360 Mds$ contre 1.900 Mds$ pour la même période de 2021. Pour l'ensemble de l'exercice 2021, le déficit budgétaire s'était élevé à 2.772 Mds$, en baisse de 360 Mds$ par rapport à son record de 2020, à plus de 3.100 Mds$. En 2019, le déficit s'était élevé à 984 Mds$.

Seul bémol à ce tableau budgétaire encourageant, la dette totale des Etats-Unis est restée scotchée à un niveau record de 30.400 Mds$, ce qui représente environ 130% du PIB de la première économie mondiale.