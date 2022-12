Etats-Unis : un rapport sur l'emploi d'une haute importance ?

Le rapport mensuel du gouvernement américain sur la situation de l'emploi pour novembre sera suivi très attentivement ce vendredi à 14h30...

(Boursier.com) — Le rapport mensuel du gouvernement américain sur la situation de l'emploi pour novembre sera suivi très attentivement ce vendredi à 14h30. Le consensus FactSet est logé à 3,7% de taux de chômage (stable), 200.000 créations de postes non-agricoles et 200.000 créations également dans le privé. Les créations d'emplois dans l'industrie manufacturière sont attendues à 20.000. Le salaire horaire moyen est anticipé en hausse de 0,3% par rapport au mois antérieur et de 4,6% sur un an. Rappelons que plus tôt cette semaine, les créations d'emplois dans le privé mesurées par ADP étaient ressorties au nombre de 127.000, contre 199.000 de consensus. Challenger a par ailleurs fait état d'annonces de licenciements en forte augmentation en novembre.

Après une intervention bien accueillie de Jerome Powell, patron de la Fed, cette semaine, les opérateurs suivront ce vendredi les commentaires de plusieurs responsables régionaux, Thomas Barkin et Charles Evans en particulier. Powell a rassuré cette semaine en ouvrant la voie à un possible ralentissement du rythme de durcissement monétaire, même si la lutte contre l'inflation demeure la priorité.