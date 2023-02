Etats-Unis : un rapport sur l'emploi crucial ?

Le rapport mensuel américain sur la situation de l'emploi pour le mois de janvier 2023 sera communiqué à 14h30 ce jour...

(Boursier.com) — Le rapport mensuel américain sur la situation de l'emploi pour le mois de janvier 2023 sera communiqué à 14h30 ce jour. Les économistes sondés par FactSet anticipent en moyenne 185.000 créations de postes non-agricoles sur la période, contre 223.000 un mois auparavant. Le consensus concernant le taux de chômage se situe à 3,6%, légèrement plus élevé que les 3,5% de décembre. Les créations de postes dans le privé sont anticipées à 168.000, contre 220.000 un mois auparavant. Le salaire horaire moyen est attendu en hausse de 0,3% en comparaison du mois antérieur et de 4,3% sur un an - contre 4,6% en décembre.

L'indice PMI composite final américain de janvier sera quant à lui publié à 15h45 (consensus FactSet 46,6, avec un indicateur des services de 46,6 également). L'ISM des services pour le mois de janvier sera annoncé à 16 heures (consensus 50,4).