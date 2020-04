Etats-Unis : un plan de soutien additionnel de près de 500 Mds$

Etats-Unis : un plan de soutien additionnel de près de 500 Mds$









Le Sénat américain a voté mardi soir une rallonge de 480 milliards de dollars pour soutenir les PME en difficulté et les hôpitaux américains face à la crise du coronavirus.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les Etats-Unis continuent de préparer la levée progressive des mesures de restriction liées au coronavirus, qui sera déterminée Etat par Etat, selon un plan fédéral présenté la semaine dernière par la Maison Blanche.

Afin de pallier au mieux les dégâts causés par la paralysie forcée de l'économie, le Sénat américain a voté mardi le déblocage de près de 500 milliards de dollars supplémentaires pour aider les petites et moyennes entreprises et soutenir les hôpitaux face à la crise issue de la pandémie de coronavirus.

Le texte, issu d'un compromis bipartisan, va à présent être soumis à la Chambre des représentants, à majorité démocrate. Le vote pourrait intervenir dès jeudi.

Ce nouveau plan --le 4e acte législatif depuis le début de la crise du coronavirus--, complète le "CARES Act" de 2.200 milliards de dollars adopté fin mars. Peu avant le vote du Sénat, le sénateur républicain Mitch McConnell avait indiqué mardi soir à la presse qu'un accord bipartisan avait été conclu pour consacrer 480 Mds$ supplémentaires (environ 435 MdsE), notamment au programme de paiement des salaires dans les secteurs les plus touchés (Paycheck Protection Program, ou PPP), une sorte d'équivalent du chômage partiel mis en place en France.

Le programme d'aide aux PME plus que doublé, 100 Mds$ pour les hôpitaux et les tests

Le "CARES Act" avait déjà prévu 350 Mds$ pour ce programme PPP, mais il s'est retrouvé très vite à court de capitaux, la semaine dernière, face à une très forte demande de PME frappées par les mesures de restriction prises face au Covid-19.

Dans le détail, le nouveau dispositif prévoit de consacrer 320 Mds$ supplémentaires au financement du PPP, plus 60 Mds$ à un programme parallèle de crédit aux PME en état de catastrophe, ainsi que 75 Mds$ pour les hôpitaux et 25 Mds$ pour des programmes fédéraux de tests de dépistage du coronavirus.

Selon un bilan établi mardi soir, les Etats-Unis avaient recensé plus de 823.000 cas de Covid-19 et près de 45.000 morts, mais des signes de ralentissement des nouveaux cas et des décès se confirment, notamment à New York. Dans le monde, plus de 2,54 millions de cas ont été officiellement recensés et plus de 175.000 personnes sont décédées du coronavirus, selon le décompte de l'université américaine Johns Hopkins.