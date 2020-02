Etats-Unis : un incroyable indice manufacturier !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'indice manufacturier régional de la Fed de Philadelphie pour le mois de février 2020 est ressorti au plus haut depuis 2017 ! Il s'établit au niveau incroyable de 36,7, contre 12 de consensus de place et 17 pour sa lecture antérieure. Alors que les économistes anticipaient un ralentissement de l'expansion de l'industrie manufacturière dans la région, l'indice a tout simplement explosé en hausse, traduisant une accélération brutale. Le 'Philly Fed' du mois de février 2020 a été tiré par les commandes nouvelles. Plus tôt cette semaine, l'indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York avait déjà largement dépassé les attentes, mais pas autant que cet indice ébouriffant de la Fed de Philadelphie, qui suggère, malgré l'impact du coronavirus chinois sur l'économie globale, une nette accélération de l'industrie manufacturière américaine en février.