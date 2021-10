Etats-Unis : un accord budgétaire désormais proche ?

Les démocrates américains continuent d'affirmer qu'ils seraient sur le point de conclure un accord sur les dépenses sociales...

(Boursier.com) — Les démocrates américains continuent d'affirmer qu'ils seraient sur le point de conclure un accord sur les dépenses sociales. La Maison Blanche a souligné les progrès réalisés à la suite d'une réunion dimanche entre Joe Biden, Chuck Schumer et Joe Manchin. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des Représentants, a déclaré que les démocrates étaient assez près du but concernant un éventuel accord sur les dépenses sociales, mais n'a pas précisé de montant. Elle s'attend toujours à un accord d'ici la fin de la semaine, ce qui ouvrirait également la voie à l'adoption par la Chambre d'un paquet d'infrastructure bipartite d'environ 1 000 milliards de dollars. La Maison Blanche a déclaré que Biden avait progressé sur le projet de loi sur les dépenses sociales après sa réunion dimanche avec Manchin et Schumer. Manchin serait ouvert à un montant de 1 750 milliard de dollars, avec par ailleurs des propositions de nouvelles taxes sur les milliardaires et certaines sociétés pour aider à financer le package.

Plusieurs rapports de presse ont discuté du changement d'orientation vers un impôt sur les plus-values latentes des milliardaires, suite à l'opposition de la sénatrice Kyrsten Sinema à des taux d'imposition plus élevés pour les entreprises, les personnes à revenu élevé et les plus-values...

La présidente de la Chambre, Pelosi, a déclaré que même si elle espérait toujours un bipartisme de ce point de vue, les démocrates pourraient parvenir à une augmentation du plafond de la dette par le biais du Congrès sans le soutien des républicains en utilisant la réconciliation. Plus tôt ce mois-ci, le Congrès a évité de justesse une rupture avec un accord visant à ajouter 480 milliards de dollars de capacité d'emprunt et à repousser la question du plafond de la dette jusqu'au 3 décembre. Certains économistes ont noté que le sursis pourrait s'étendre au-delà du début du mois de décembre, bien qu'il ne soit probablement pas suffisant pour dépasser la fin de l'année. Les démocrates ont à plusieurs reprises exclu la réconciliation pour s'attaquer au plafond de la dette...