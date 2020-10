Etats-Unis : Trump salue une croissance "historique"

L'économie américaine affiche une progression record au troisième trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sans surprise, le président américain Donald Trump s'est attribué ce jour sur Twitter le mérite des très bons chiffres de la croissance aux Etats-Unis pour le troisième trimestre : "Les chiffres du PIB viennent d'être annoncés. Le plus Grand et le Meilleur de l'histoire de notre pays, et même de très loin. L'année prochaine sera FANTASTIQUE !!! Cependant, Sleepy Joe Biden et sa proposition d'augmentation record des taxes, tueraient tout. Je suis tellement content que ces grands chiffres du PIB soient sortis avant le 3 novembre".

D'après le rapport gouvernemental du jour aux USA, le PIB du troisième trimestre 2020, pour sa lecture avancée, a progressé sur un rythme impressionnant de 33,1% en comparaison du trimestre antérieur, alors que le consensus était de 30,9% de progression. La contraction avait néanmoins été extrêmement sévère au second trimestre avec la pandémie, puisque la première économie mondiale s'était effondrée de 31,4%. Les dépenses personnelles de consommation du troisième trimestre se sont envolées sur un rythme de 40,7%, contre 38,9% de consensus et après une chute de 33,2% au second trimestre.