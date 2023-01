Etats-Unis : très solides chiffres de l'emploi privé, malgré les "coupes" des grandes entreprises

Les créations d'emplois dans le privé aux États-Unis pour le mois de décembre sont ressorties au nombre de 235...

(Boursier.com) — Les créations d'emplois dans le privé aux États-Unis pour le mois de décembre sont ressorties au nombre de 235.000, selon le rapport d'ADP ce jour, ce qui se compare avantageusement à un consensus de 145.000 mesuré par FactSet. En fait, ces chiffres sont toutefois portés par les petites et moyennes entreprises, alors que les grandes entreprises de plus de 500 employés ont détruit 151.000 emplois en décembre. Les PME de 1 à 19 employés ont créé 65.000 postes, contre 130.000 pour les compagnies de 20 à 49 employés, 159.000 postes pour les sociétés de 50 à 249 employés et 32.000 postes pour les groupes de 250 à 499 salariés. Par industrie, la construction (41.000 postes), les services professionnels et d'entreprise (52.000), l'éducation et les services de santé (42.000 emplois), ainsi que les loisirs et l'hospitalité (123.000 postes) ont généré l'essentiel des emplois de décembre.