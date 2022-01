Etats-Unis : très fortes créations d'emplois dans le privé

Le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé non-agricole américain pour le mois de décembre 2021 a fait ressortir 807 000 créations de postes, bien...

(Boursier.com) — Le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé non-agricole américain pour le mois de décembre 2021 a fait ressortir 807 000 créations de postes, plus de deux fois le consensus de place qui avoisinait les 400 000 emplois selon FactSet. Les petites entreprises ont créé 204 000 postes en décembre, les moyennes 214 000 et les grandes 389 000, d'après le rapport du jour. 669 000 postes ont été créé dans les services et 138 000 dans la production de biens. En novembre, les créations d'emplois étaient au nombre de 505 000, après une lecture de 563 000 en octobre.