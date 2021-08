Etats-Unis : très forte progression des prix à la production

(Boursier.com) — L 'indice américain des prix à la production du mois de juillet 2021 a augmenté de 1% en comparaison du mois antérieur, bien plus que prévu, puisque le consensus était de +0,6%. Hors alimentation et énergie, le PPI a grimpé de 1% également, alors que le consensus se situait à 0,5%. Transitoire ou pas, l'inflation des prix à la production est donc extrêmement significative aux États-Unis. Elle atteint 7,8% en comparaison du mois de juillet 2020 (+6,2% hors alimentation et énergie).