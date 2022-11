Etats-Unis : très bonne surprise sur l'indice des prix à la production

L'indice américain des prix à la production pour le mois d'octobre 2022 s'est établi en augmentation de 0,2% seulement en comparaison du mois...

(Boursier.com) — L 'indice américain des prix à la production pour le mois d'octobre 2022 s'est établi en augmentation de 0,2% seulement en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de place de +0,5%. Hors alimentaire et énergie cette fois, l'inflation des prix américains à la production pour octobre ressort à... zéro par rapport au mois de septembre, contre 0,4% de consensus de marché. Sur un an, le 'PPI' grimpe de 8% (consensus 8,3%) et de 6,7% hors alimentaire et énergie (consensus 7,2%). Il s'agit donc d'une nouvelle très bonne surprise du côté de l'inflation américaine, ce qui fournit un argument de plus à la Fed pour modérer le rythme de ses hausses de taux, après quatre augmentations consécutives de 75 points de base. Au mois de septembre, l'indice des prix à la production aux USA avait grimpé de 0,4% par rapport au mois précédent et de 8,5% sur un an (+0,3% et +7,2% respectivement, hors alimentaire et énergie).

L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York, qui vient lui aussi d'être publié, est ressorti positif de 4,5 en novembre, contre -7 de consensus et -9,1 un mois auparavant. Cela signale un retour à l'expansion de l'activité manufacturière dans cette région.