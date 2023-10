Etats-Unis : tassement des prix à l'import

D'après le rapport du jour, les prix à l'import aux Etats-Unis pour le mois de septembre 2023 se sont établis en légère augmentation de 0,1% en...

(Boursier.com) — D 'après le rapport du jour, les prix à l'import aux Etats-Unis pour le mois de septembre 2023 se sont établis en légère augmentation de 0,1% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus FactSet de +0,4% et une progression de 0,6% en données révisées, un mois avant. Ainsi, les prix à l'import reculent de 1,7% sur un an. Les prix à l'export ressortent quant à eux en hausse de 0,7% en comparaison du mois précédent et en retrait de 4,1% sur un an.