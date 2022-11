Etats-Unis : tassement de l'inflation !

L'indice américain des prix à la consommation du mois d'octobre 2022 s'est établi en augmentation de 0,4%, contre un consensus FactSet de 0,6%...

(Boursier.com) — L 'indice américain des prix à la consommation du mois d'octobre 2022 s'est établi en augmentation de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus FactSet de 0,6%. Hors alimentaire et énergie, le CPI a augmenté de 0,3% par rapport au mois précédent, contre 0,5% de consensus de place. Sur un an, l'indice des prix à la consommation s'affiche en hausse de 7,7%, contre 7,9% de consensus et 8,2% un mois auparavant. Il s'agit donc d'une excellente nouvelle pour les marchés, qui devrait inciter la Fed à ralentir enfin le rythme effréné de ses hausses de taux. Hors alimentaire et énergie, l'indice américain des prix à la consommation progresse de 6,3% sur un an, contre 6,5% de consensus et 6,6% un mois plus tôt.