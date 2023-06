Etats-Unis : tassement confirmé de l'inflation !

Bonne nouvelle relative sur le front de l'inflation aux Etats-Unis ce mardi...

(Boursier.com) — Bonne nouvelle relative sur le front de l'inflation aux Etats-Unis ce mardi. L'indice des prix à la consommation du mois de mai s'est établi en hausse de 0,1% en comparaison du mois antérieur et de 4% sur un an, alors que le consensus était de +0,2% d'un mois sur l'autre soit 4,1% sur un an. Hors alimentation et énergie, il a augmenté de 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 5,3% en glissement annuel, en ligne avec le consensus de marché.