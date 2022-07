Etats-Unis : surtout, ne dites pas récession !

Les chiffres avancés (première des trois estimations) du PIB américain pour le deuxième trimestre 2022 viennent de tomber, et confirmer, comme l'avait...

(Boursier.com) — Les chiffres avancés (première des trois estimations) du PIB américain pour le deuxième trimestre 2022 viennent de tomber, et confirmer, comme l'avait déjà laissé entendre l'administration Biden, une nouvelle contraction, pour le second trimestre consécutif, du produit intérieur brut national. Le PIB américain a donc corrigé de 0,9% en rythme annuel au deuxième trimestre, contre un consensus FactSet de +0,8% et après un déclin de 1,6% sur le trimestre antérieur. Les dépenses personnelles de consommation se sont appréciées tout de même sur un rythme de 1% pour le deuxième trimestre, contre 1,3% de consensus et 1,8% un trimestre avant.

Notons que les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 23 juillet ont aussi été annoncées ce jour, et ressortent à 256.000, contre 255.000 de consensus et 261.000 une semaine avant.