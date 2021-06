Etats-Unis : statu quo de la Fed, mais deux hausses de taux prévues en 2023

13 membres de la Fed sur 18 s'attendent désormais à ce que les taux directeurs soient relevés courant 2023, et non plus en 2024. Wall Street recule après les annonces, tandis que les taux et le dollar montent.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Conformément aux anticipations des marchés, la Réserve fédérale américaine a laissé mercredi sa politique monétaire inchangée. Les nouvelles projections de la banque centrale américaine montrent cependant qu'elle devrait commencer à relever ses taux directeurs courant 2023, alors que dans ses précédentes projections de mars, elle ne voyait pas de resserrement monétaire avant 2024.

Ainsi, une majorité de 13 membres de la Fed sur 18 s'attend désormais à ce que les taux directeurs soient relevés courant 2023. En mars, ils n'étaient que 7 à envisager un début de resserrement monétaire courant 2023, et en décembre ils n'étaient que 5. Les projections montrent que le taux des "fed funds" serait de 0,6% à la fin 2023, ce qui impliquerait deux hausses de taux d'un quart de point cette année là.

A Wall Street, les indices boursiers ont accentué leur recul après ces annonces, le DJIA, le S&P 500 et le Nasdaq cédant tous trois environ 0,8%. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans a bondi de 6 points de base à 1,54%, et l'indice du dollar, stable avant les annonces, a bondi de 0,5% par la suite.

Pour l'instant, l'objectif de taux d'intérêt des fonds fédéraux ("fed funds"), principal instrument de la politique monétaire aux Etats-Unis, reste fixé entre 0 et 0,25%, tandis que la Fed continuera d'acheter pour 120 milliards de dollars d'actifs chaque mois afin de soutenir l'économie américaine en phase de reprise après la crise du coronavirus.

Dans son communiqué, la Fed a répété qu'elle jugeait "temporaire" l'accélération de l'inflation constatée ces derniers mois. Dans le même temps, elle a nettement relevé ses prévisions d'inflation "core PCE" (sa mesure favorite) à 3% cette année, contre 2,2% en mars et 1,8% en décembre... Toutefois, l'inflation "core PCE" devrait revenir à 2,1% en 2022 et en 2023, selon ces nouvelles projections.

La Fed a ajouté qu'elle voulait voir "de nouveaux progrès substantiels" en matière d'emploi et d'inflation avant de ralentir le rythme de ses achats d'actifs. Elle n'a pas indiqué dans son communiqué si ses membres avaient discuté de cette question de la réduction du montant de ses achats mensuels ("tapering").

La Fed a en outre relevé ses prévisions de croissance aux Etats-Unis cette année. La hausse du PIB est désormais attendue à 7% (contre 6,5% en mars). Pour 2022, la prévision reste à +3,3%, tandis que celle de 2023 est attendue +2,4% contre +2,2% en mars. Quant au taux de chômage, il reste attendu à 4,5% fin 2021, puis à 3,8% fin 2022 (contre 3,9% en mars) et à 3,5% en 2023 (inchangé).

Le président de la Fed, Jerome Powell, commentera ces décisions lors de sa traditionnelle conférence de presse prévue à partir de 20h30 (heure française).