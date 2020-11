Etats-Unis : stabilité des prix en octobre

(Boursier.com) — L 'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'octobre 2020 est ressorti stable en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de marché de +0,2%. Le CPI hors alimentaire et énergie est également inchangé en comparaison du mois précédent. Sur un an, par rapport à octobre 2019, le CPI progresse de 1,2% (+1,6% hors alimentaire et énergie).