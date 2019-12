Etats-Unis : stabilité des prix à la production en novembre

Etats-Unis : stabilité des prix à la production en novembre









Attendus en légère hausse, les prix à la production n'ont finalement pas bougé en novembre par rapport à septembre, et progressent de seulement 1,1% sur un an aux Etats-Unis.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'indice des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis, publié jeudi, est resté stable en novembre par rapport à octobre, contre +0,2% attendu par le consensus. Sur un an, il progresse de 1,1% (et de 1,3% hors alimentation et énergie). Dans le détail, les hausses des prix des produits alimentaires et de l'essence ont été compensées par la baisse des coûts des services, indiquant une inflation modérée malgré une récente hausse des prix à la consommation.

Mercredi, la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) avait montré de son côté que les prix ont augmenté de 0,3% en novembre, un peu plus qu'attendu par le consensus des économistes (+0,2%). Sur un an, le CPI a crû de 2,1% (+2,3% hors alimentation et énergie).

L'ensemble de ces chiffres restent proches de l'objectif de 2% de la Réserve fédérale, et ne traduisent pas de tension inflationniste particulière. Mercredi, le président de la Fed, Jerome Powell, a estimé dans une conférence de presse que seule une hausse forte et prolongée de l'inflation au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed pourrait amener l'institution à relever ses taux directeurs avant la fin 2020.