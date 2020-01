Etats-Unis : solides mises en chantier, permis décevants

(Boursier.com) — D'après le rapport gouvernemental du jour aux Etats-Unis, les mises en chantier de logements pour le mois de décembre 2019 sont ressortis au nombre de 1,608 million d'unités, contre 1,373 million de consensus de place et 1,375 million pour la lecture révisée du mois antérieur. Les permis de construire, quant à eux, ont été au nombre de 1,416 million d'unités, contre 1,458 million de consensus et 1,474 million un mois plus tôt.