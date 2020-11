Etats-Unis : solides indices des services

Etats-Unis : solides indices des services









Les indicateurs américains des services publiés ce mercredi traduisent une nette expansion...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les indicateurs américains des services publiés ce mercredi traduisent une nette expansion. Ainsi, l'indice PMI final des services s'est établi à 56,9 en octobre, contre 56 de consensus de place et 56 également pour sa lecture préliminaire. L'ISM des services est pour sa part ressorti à 56,6, contre 57,4 de consensus et 57,8 un mois plus tôt.