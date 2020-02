Etats-Unis : solides créations d'emplois en janvier

D'après le Département américain au Travail ce vendredi...

(Boursier.com) — D'après le Département américain au Travail ce vendredi, les créations de postes non-agricoles aux États-Unis pour le mois de janvier 2020 sont ressorties au nombre de 225.000, contre 160.000 de consensus de place et 147.000 pour la lecture révisée du mois de décembre 2019. Le taux de chômage s'est établi à 3,6%, contre 3,5% de consensus et 3,5% un mois avant. Le salaire horaire moyen s'est apprécié de 0,2% par rapport au mois antérieur et de 3,1% en glissement annuel. Les créations de postes dans le privé ont agréablement surpris, au nombre de 206.000, contre 150.000 de consensus de place et 142.000 pour la lecture révisée (en hausse) du mois de décembre. Le taux de participation à la force de travail s'est établi à 63,4%, contre 63,2% de consensus.

Les créations de postes de novembre ont été revues à 261.000, contre 256.000 auparavant. Celles du mois de décembre ont été ajustées à 147.000, contre 145.000.