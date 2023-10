Etats-Unis : solide croissance de la consommation, bonne ou mauvaise nouvelle ?

Les chiffres américains de la consommation publiés ce mardi ont dépassé nettement les attentes pour le compte du mois de septembre...

(Boursier.com) — Les chiffres américains de la consommation publiés ce mardi ont dépassé nettement les attentes pour le compte du mois de septembre. Ainsi, les ventes de détail du mois de septembre ont progressé de 0,7% en comparaison du mois antérieur, contre +0,3% de consensus FactSet et +0,8% pour la lecture révisée (en hausse) du mois d'août. Les ventes de détail hors automobile pour le mois de septembre se sont appréciées de 0,6% par rapport au mois précédent, contre +0,2% de consensus et +0,9% pour la lecture révisée du mois d'août. Enfin, les ventes hors automobile et essence se sont améliorées de 0,6%, contre +0,2% de consensus FactSet et +0,3% un mois plus tôt.