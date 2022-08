Etats-Unis : sixième mois de chute des reventes de logements

D'après la National Association of Realtors...

(Boursier.com) — D 'après la National Association of Realtors américaine ce jeudi, les reventes de logements existants du mois de juillet 2022 se sont établies sur un rythme de 4,81 millions d'unités, contre 4,85 millions de consensus de marché et 5,11 millions pour la lecture révisée du mois antérieur. Cela traduit donc une correction de 5,9% par rapport au mois précédent et une chute de 20,2% en glissement annuel.