Etats-Unis : 'seulement' 6,5% de croissance au second trimestre

Etats-Unis : 'seulement' 6,5% de croissance au second trimestre









La lecture avancée du PIB américain du deuxième trimestre 2021 est ressortie en expansion au rythme de 6,5%...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La lecture avancée du PIB américain du deuxième trimestre 2021 est ressortie en expansion au rythme de 6,5%, contre 8,4% de consensus de marché et 6,3% sur le trimestre antérieur (révisé de 6,4%). Le rapport du jour du Département américain au Commerce fait aussi ressortir une progression au rythme de 11,8% des dépenses de consommation, ce qui ressort supérieur aux anticipations. L'indice des prix 'core PCE' a grimpé sur un rythme de 6,1% au second trimestre. La solidité des dépenses de consommation et des investissements d'entreprises a soutenu la croissance trimestrielle, tandis que la forte baisse des stocks liée aux tensions sur la chaîne d'approvisionnement a pesé.

L'indice des prix 'core PCE' est plus élevé que prévu, avec une progression de 6,1% à rapprocher d'un consensus de 5,9%. Il affichait une augmentation au rythme de 2,7% sur le premier trimestre. Hier, la Fed, optant comme attendu pour le statu quo monétaire, avait minimisé une fois encore le risque d'inflation durable.