Etats-Unis : seulement 107.000 créations de postes en janvier dans le privé

Les créations d'emplois privés aux Etats-Unis pour le mois de janvier 2024 se sont établies au nombre de 107...

(Boursier.com) — Les créations d'emplois privés aux Etats-Unis pour le mois de janvier 2024 se sont établies au nombre de 107.000, contre 145.000 de consensus FactSet et 158.000 pour le mois antérieur, en lecture révisée. Le ralentissement des embauches de 2023 s'est poursuivi en janvier et la pression sur les salaires continue de s'atténuer, note ADP. La prime salariale pour les personnes qui changent d'emploi est tombée à un nouveau plus bas le mois dernier... "Les progrès en matière d'inflation ont amélioré la situation économique malgré un ralentissement des embauches et des salaires. Les salaires ajustés de l'inflation se sont améliorés au cours des six derniers mois et l'économie semble se diriger vers un atterrissage en douceur aux États-Unis et dans le monde", ajoute Nela Richardson, cheffe économiste d'ADP.

En janvier, ce sont les entreprises de 50 à 249 employés qui ont généré le plus de postes, 53.000 selon l'étude, contre 31.000 pour les entreprises de plus de 500 salariés et 19.000 pour les entreprises de 1 à 19 personnes.

L'indice du coût de l'emploi pour le quatrième trimestre 2023, qui vient lui aussi d'être publié, a augmenté de 0,9% en comparaison du trimestre antérieur, contre +1% de consensus. Il progresse de 4,2% en glissement annuel.