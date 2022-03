Etats-Unis : Sarah Raskin, candidate de Biden à la Fed, jette l'éponge

Sarah Bloom Raskin a pâti de son soutien affiché à des mesures de lutte contre le changement climatique, l'opposition républicaine se disant inquiète pour l'indépendance de la Fed.

(Boursier.com) — Le renouvellement de plusieurs responsables de la Fed commence mal pour Joe Biden. L'une de ses cartes maîtresses, Sarah Bloom Raskin, que le président américain démocrate avait nommée au poste clé de vice-présidente de la Réserve Fédérale, en charge de la supervision des banques, a dû jeter l'éponge mardi soir, faute de soutien suffisant au Sénat, qui doit valider le choix du président.

L'économiste a vu sa nomination compromise après l'annonce par un sénateur démocrate, le redoutable Joe Manchin (aile droite du parti démocrate), qu'il ne voterait pas pour elle. Le Sénat étant divisé à 50/50 entre les camps républicain et démocrate, toute abstention s'apparente, de fait, à un veto. Sarah Bloom Raskin a écrit une lettre à Joe Biden lui annonçant qu'elle se retirait de la course, a révélé mardi soir la presse américaine.

Des "attaques sans fondement", regrette Joe Biden

Joe Biden a réagi dans un communiqué pour regretter cet échec. "Malgré le fait qu'elle y soit prête et le fait qu'elle ait été confirmée deux fois par le Sénat avec un large soutien des deux partis (démocrate et républicain, ndlr) dans le passé, Sarah a fait l'objet d'attaques sans fondement de la part de groupes d'intérêts de l'industrie et conservateurs", a déploré le président démocrate.

Originaire du Maryland, Mme Raskin, 60 ans, avait pourtant déjà occupé un poste de gouverneur à la Fed, entre 2010 et 2014, où elle avait été nommée par Barack Obama. Durant son mandat, sous la présidence de Ben Bernanke, elle avait géré les suites de la crise financière de 2008. Elle a ensuite été secrétaire adjointe au Trésor sous Barack Obama de mars 2014 à janvier 2017.

Elle avait notamment joué un rôle majeur dans l'élaboration de la loi Dodd-Frank, qui visait à mieux encadrer les produits dérivés, à mieux protéger les consommateurs contre les ventes abusives de crédits et de cartes bancaires, ou encore à imposer des niveaux de capitalisation plus élevés aux banques et à leur faire passer des tests de résistance régulièrement.

Des positions trop écologistes pour une Fed indépendante ?

Outre ses prises de position sur la régulation bancaire, Sarah Bloom Raskin a pâti de son soutien affiché à des mesures de lutte contre le changement climatique, l'opposition républicaine se disant inquiète pour l'indépendance de la Fed. Quant à Joe Manchin, il a jugé que "ses déclarations publiques précédentes n'ont pas répondu de manière satisfaisante à mes préoccupations concernant l'importance cruciale du financement d'une politique énergétique globale pour répondre aux besoins énergétiques importants de notre pays"... Joe Manchin est élu de Virginie-Occidentale, un Etat où se situent de nombreuses mines de charbon.

La candidate à la supervision bancaire de la Fed avait critiqué la dépendance des Etats-Unis vis-à-vis des énergies fossiles et avait publié des textes favorables à la limitation des crédits bancaires aux industries du pétrole, du gaz et du charbon...

Dans sa lettre, publiée par le magazine 'New Yorker', Mme Raskin a déploré que "beaucoup au sein du Sénat et en dehors, ne sont pas prêts à admettre les complications économiques entraînées par le changement climatique, et les effets néfastes que subissent et continueront de subir les Américains".

La nomination de Sarah Bloom Raskin avait été annoncée le 14 janvier par Joe Biden, en même temps que celle de deux gouverneurs, Lisa Cook, qui deviendrait la première femme noire à occuper ce poste, et Philip Jefferson. Leurs nominations n'ont encore pas été confirmées par le Sénat, ni celles en novembre dernier, du président de la Fed Jerome Powell, à qui Joe Biden a confié un second mandat, et de Lael Brainard, nommée vice-présidente de la Fed.