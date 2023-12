Etats-Unis : revenus et dépenses des ménages sans surprise

(Boursier.com) — Les revenus personnels des ménages américains pour le mois d'octobre 2023 se sont établis en hausse de 0,2% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus, après un gain de 0,4% un mois avant. Les dépenses des ménages ont augmenté de 0,2% par rapport au mois antérieur, également en ligne avec les attentes de marché, après une progression de 0,7% en septembre. L'indice des prix 'core PCE' très surveillé par la Fed n'a pas non plus révélé de surprise, en croissance de 0,2% d'un mois sur l'autre, comme attendu, soit une progression de 3,5% sur un an.