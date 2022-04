Etats-Unis : revenus et dépenses des ménages plus élevés que prévu en mars

(Boursier.com) — Les revenus personnels des ménages américains ont augmenté de 0,5% en mars en comparaison du mois antérieur, contre +0,4% de consensus et +0,7% un mois avant. Les dépenses personnelles de consommation ont quant à elles progressé de 1,1%, contre +0,6% de consensus et +0,6% un mois auparavant. L'indice des prix 'core PCE', l'indicateur de prix le plus surveillé par la Fed, a progressé de 0,3% par rapport au mois précédent, en ligne avec les attentes, et après +0,3% en février. Sur un an, il augmente de 5,2% contre 5,3% de consensus.

L'indice du coût de l'emploi aux USA pour le premier trimestre, qui vient lui aussi d'être révélé, s'est apprécié de 1,4% en comparaison du trimestre antérieur, contre 1,1% de consensus.