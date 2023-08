Etats-Unis : revenus et dépenses des ménages en croissance, indice PCE en ligne

Selon le rapport du jour, les revenus personnels des ménages américains pour le mois de juillet ont augmenté de 0,2% en comparaison du mois antérieur,...

(Boursier.com) — Selon le rapport du jour, les revenus personnels des ménages américains pour le mois de juillet ont augmenté de 0,2% en comparaison du mois antérieur, contre +0,3% de consensus et +0,3% pour la lecture révisée du mois antérieur. Les dépenses personnelles de consommation ont de leur côté progressé de 0,8% en comparaison du mois précédent, contre 0,7% de consensus et 0,6% un mois plus tôt. Très surveillé, l'indice des prix ajusté dit "core PCE" a augmenté de 0,2% par rapport au mois antérieur, en ligne avec le consensus, soit une hausse de 4,2% sur un an (4,2% de consensus).