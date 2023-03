Etats-Unis : revenus des ménages 'en ligne', faibles dépenses, bonne surprise sur l'inflation

D'après le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis, les revenus personnels des ménages américains pour le mois de février 2023 sont ressortis en...

(Boursier.com) — D 'après le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis, les revenus personnels des ménages américains pour le mois de février 2023 sont ressortis en augmentation de 0,3% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus FactSet, tandis que les dépenses personnelles se sont améliorées de 0,2% seulement, deux fois moins que la hausse anticipée de 0,4%. Un mois plus tôt, les revenus personnels avaient augmenté de 0,6% et les dépenses de 2%.

L'indice des prix 'core PCE' rattaché aux dépenses a quant à lui affiché une hausse de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre 0,4% de consensus et 0,5% un mois plus tôt. Il s'agit donc plutôt d'une bonne surprise, sur cet indicateur d'inflation très suivi par la Fed. L'indice traduit une augmentation des prix "core" (ajustée) de 4,6% sur un an contre 4,7% de consensus.