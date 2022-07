Etats-Unis : revenus, consommation... et prix supérieurs aux attentes

(Boursier.com) — D 'après le rapport du jour, les revenus personnels des ménages américains pour le mois de juin 2022 sont ressortis en augmentation de 0,6% en comparaison du mois antérieur, contre 0,5% de consensus et 0,6% pour la lecture révisée du mois antérieur. Les dépenses personnelles de consommation du mois de juin ont grimpé quant à elles de 1,1% par rapport au mois de mai, contre 0,9% de consensus et 0,3% un mois avant. L'indice des prix 'core PCE', suivi par la Fed, s'est apprécié de 0,6% par rapport au mois précédent contre 0,5% de consensus. Il grimpe ainsi de 4,8% sur un an.